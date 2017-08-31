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Хаби Алонсо: Асенсио не должен забивать голову мыслями о «Золотом мяче»

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о выступлениях полузащитника «сливочных» Марко Асенсио.

«Асенсио показывает игру высочайшего класса, остальные партнеры ему в этом помогают. Со временем он будет показывать все более зрелую игру, только нужно, чтобы он не «перегорел». Сейчас у него все получается на поле, однако ему не стоит много думать о «Золотом мяче», все придет с опытом», - цитирует Алонсо Marca.

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