Хаби Алонсо: Асенсио не должен забивать голову мыслями о «Золотом мяче»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о выступлениях полузащитника «сливочных» Марко Асенсио.

«Асенсио показывает игру высочайшего класса, остальные партнеры ему в этом помогают. Со временем он будет показывать все более зрелую игру, только нужно, чтобы он не «перегорел». Сейчас у него все получается на поле, однако ему не стоит много думать о «Золотом мяче», все придет с опытом», - цитирует Алонсо Marca.