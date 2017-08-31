Роша присоединится к «Спартаку» 4 сентября

Нападающий Педро Роша, подписавший контракт со «Спартаком», присоединится к красно-белым 4 сентября.

Как сообщает Globo Esporte, Роша уже прошел медобследование и подписал контракт сроком на пять лет.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Гремио» 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

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