Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роша присоединится к «Спартаку» 4 сентября

Источник:  GloboEsporteКомментарии

Нападающий Педро Роша, подписавший контракт со «Спартаком», присоединится к красно-белым 4 сентября.

Как сообщает Globo Esporte, Роша уже прошел медобследование и подписал контракт сроком на пять лет.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Гремио» 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молло может стать игроком «Нанта»Нападающий Йоан Молло, выступавший в составе «Зенита», может стать игроком «Нанта».«Краснодар» исключил из заявки защитника Жирова«Краснодар» исключил из заявки на сезон 2017/18 защитника Александра Жирова, сообщает официальный сайт РФПЛ.Василий Уткин: Предлагаю сброситься на новичков на МанчиниСпортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал заявление главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, что клубу еще требуются новички.От «Зенита» сбежал игрок, а «Спартак» наконец-то оформил первый трансферОт «Зенита» сбежал игрок, а «Спартак» наконец-то оформил первый трансферВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Спартак» купил форварда «Гремио», а Шарапова и Макарова вышли в 3-й круг на турнире US Open. Главные новости утра«Спартак» купил форварда «Гремио», а Шарапова и Макарова вышли в 3-й круг на турнире US Open. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.
Теннис
Мария Шарапова: Было очень сложно как физически, так и психологически
Футбол
Эдер: Постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»
Футбол
Защитник «Ростова» Мевля попал в сферу интересов «Зенита»
Теннис
Касаткина победила Ванг Кианг на старте US Open
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Педро Роша
Педро Рошавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости