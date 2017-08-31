Владислав Ахмедов: Я пришел в «Спартак» играть, а не отбывать номер

Нападающий московского мини-футбольного «Спартака» Владислав Ахмедов рассказал об адаптации в команде.

«В команде я являюсь самым молодым игроком, однако партнеры приняли меня очень тепло. Был приятно удивлен, что капитан «Спартака» Сергей Абрамов с первой же тренировки взял меня под свою опеку и старается во всем помогать. Сергей подсказывает, как нужно действовать в той или иной ситуации на площадке, ну или просто делится своим жизненным опытом. Роман Аносов также всегда старается помочь, плюс ко всему мы ещё и живем по соседству, поэтому часто добираемся на тренировки вместе.

Я пришел в «Спартак» не для того, чтобы отбывать номер. Постараюсь зарекомендовать себя с лучшей стороны и стать полноценным игроком основы», — цитирует Ахмедова официальный сайт «Спартака».