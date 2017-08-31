Ули Хеннес: В мире нет футболиста, который стоит 100 миллионов евро

Президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о стоимости футболистов на трансферном рынке.

«На данный момент «Бавария» не может конкурировать с другими европейскими клубами на трансферном рынке. Однако ни у кого нет столько денег, как у нас. Именно своих денег, а не привлеченных кредитами. Это крайне важный момент, мы не получаем деньги от владельцев, а зарабатываем сами.

Но мы не будем покупать игроков за 100 миллионов евро, это не вариант. В мире нет ни одного игрока, который стоил бы такую кучу денег», - цитирует Хенесса Bild.