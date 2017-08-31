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Сергей Федоров: Хочу взять паузу и уделить больше времени семье

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров подвел итоги работы в ЦСКА и поделился планами на будущее.

- Прежде всего, расскажите, чем сегодня живет Сергей Федоров?
- В качестве активного члена наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА смотрю за командой, по возможности стараюсь бывать в офисе, посещать тренировки и игры, - цитирует Федорова «Р-Спорт» - Я был с командой на предсезонных сборах в Финляндии и Швейцарии. Внимательно слежу за всеми процессами, стараюсь быть в курсе событий, понимать, что происходит. Если вкратце, то вот так.

- А что дальше? В каком направлении хотелось бы развиваться?
- Пока я беру небольшой перерыв. Назовем это заслуженным, но активным отдыхом.

- После него вам было бы интересно снова поработать в КХЛ в том качестве, в котором вы трудились в ЦСКА?
- Это очень напряженная работа, и вряд ли мне хотелось бы работать в таком качестве в другом клубе. Думаю, если это не ЦСКА, то однозначно нет.

- Северная Америка вас тоже не интересует? Нет мечты о работе в НХЛ?
- Знаете, эту страницу я для себя закрыл, так как, во-первых, есть дела семейные: у меня растет дочка, растет сын. Во-вторых, НХЛ – это очень серьезный вызов, серьезный шаг. Для этого нужно быть в очень хорошей форме, а опыта работы на таком уровне у меня нет. Сходу такие вершины не покорить, согласитесь.

- В правлении КХЛ вы останетесь?
- Если честно, не в курсе. В принципе, я с удовольствием продолжу эту работу, если понадобится. Я знаю, как функционирует этот рекомендательный орган.

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