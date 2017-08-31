Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Федоров: Уверен, что Зарипову предложат контракт в НХЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров оценил шансы нападающего Даниса Зарипова заключить контракт с клубом НХЛ.

«Могу ли я представить, что Данису Зарипову дадут контракт в НХЛ? Шансы есть всегда. Ягр не может там найти работу, но ему же 45 лет, так что в этом ракурсе Зарипов, может, даже поинтереснее чеха. Если серьезно, я точно знаю, что Данис — универсальный игрок. Если ему найти правильную роль, то он в любом клубе будет так же разыгрывать, как он это делал в «Магнитке» с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

Для меня ситуация с Данисом — это полнейший нонсенс. Я же играл в «Магнитке» и знаю всех ответственных людей, знаю весь медицинский персонал. То, что произошло, – это абсолютный нонсенс. Я не знаю технических моментов, но знаю Даниса, для которого самым большим допингом может быть пара чашек кофе. Желаю ему восстановить свое доброе имя и продолжить карьеру, ему нужно играть», — цитирует Федорова «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Будет ли Данис Зарипов играть в НХЛ? Это зависит от Александра ОвечкинаБудет ли Данис Зарипов играть в НХЛ? Это зависит от Александра ОвечкинаО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Сергей Федоров: Хочу взять паузу и уделить больше времени семьеТрехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров подвел итоги работы в ЦСКА и поделился планами на будущее.Зарипов контактировал с «Тампой»Российский нападающий Данис Зарипов контактировал с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает «Газета.Ru.Двукратный чемпион мира и капитан «Аризоны» Шейн Доан объявил о завершении карьеры (видео)Двукратный чемпион мира и капитан «Аризоны» Шейн Доан объявил о завершении карьеры (видео)40-летний канадский форвард Шейн Доан объявил о завершении карьеры игрока.«Рейнджерс» выведут из обращения 19-й номер Рателя«Рейнджерс» принял решение увековечить 19-й номер, под которым в 1960-1970-х годах играл форвард Жан Ратель. Торжественная церемония пройдет 25 февраля в Нью-Йорке перед матчем с «Детройтом».
Теннис
Мария Шарапова: Было очень сложно как физически, так и психологически
Футбол
Эдер: Постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»
Футбол
Защитник «Ростова» Мевля попал в сферу интересов «Зенита»
Теннис
Касаткина победила Ванг Кианг на старте US Open
все новости
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдороввсе новости
Данис Зарипов
Данис Зариповвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости