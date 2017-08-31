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Алина Кабаева: Я не различаю сестер Авериных

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала победы сестер Авериных на чемпионате мира в Песаро.

«Впервые в истории две сестренки на пьедестале, это было так красиво. Это шикарно и здорово. Я сама не понимаю, где Арина, а где Дина. Показывают, то золото у Дины, то у Арины.

Конечно, испытываю гордость. В первую очередь, за девчонок, за своего тренера Ирину Александровну Винер. Мы приходим и уходим, а она остается, воспитывает и тренирует сначала маленьких, а затем и больших звезд.

Позавчера она себя неважно чувствовала, но тренировала при этом по Skype сборную команду в групповых упражнениях. Потому что здесь нет условий для тренировок, девочки еще в Москве, только завтра приезжают. И она их будет тренировать дальше, вот такая система. Конечно, она умница, я желаю ей только здоровья и любви к этому виду спорта. Без любви ничего не делается, а она очень любит художественную гимнастику», — цитирует Кабаеву «Р-Спорт».

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