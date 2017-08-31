Георги Петров: В матче с «Нефтяником» «Локомотив» справился на отлично с поставленной задачей

Тренер новосибирского «Локомотива» Георги Петров прокомментировал победу над «Нефтяником» из Оренбурга на предварительном этапе Кубка России.

«Сегодня была непростая игра, потому что после тяжелого матча с «НОВОЙ» накануне игроки должны были перебороть себя и исправить те ошибки, которые не позволили выиграть в матче с новокуйбышевской командой. Плюс было нелегко физически, ведь утром у команды были занятия в тренажерном зале.

Необходимо было быстро восстановится. Это у нас получилось идеально, я считаю. Матч был ответственный, нам нужна была победа, игроки справились со своей задачей на отлично», — цитирует Петрова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» победил «Нефтяник» со счетом 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).