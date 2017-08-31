Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Георги Петров: В матче с «Нефтяником» «Локомотив» справился на отлично с поставленной задачей

Источник:  ВК «Локомотив» (Новосибирск)Комментарии

Тренер новосибирского «Локомотива» Георги Петров прокомментировал победу над «Нефтяником» из Оренбурга на предварительном этапе Кубка России.

«Сегодня была непростая игра, потому что после тяжелого матча с «НОВОЙ» накануне игроки должны были перебороть себя и исправить те ошибки, которые не позволили выиграть в матче с новокуйбышевской командой. Плюс было нелегко физически, ведь утром у команды были занятия в тренажерном зале.

Необходимо было быстро восстановится. Это у нас получилось идеально, я считаю. Матч был ответственный, нам нужна была победа, игроки справились со своей задачей на отлично», — цитирует Петрова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» победил «Нефтяник» со счетом 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георги Петров: «Локомотив» нуждается в кадрах «молодежки»Главный тренер молодежной команды новосибирского «Локомотива» рассказал, что ряд его подопечных готовится к новому сезону с главной командой.Артем Смоляр: На сборе «Локомотиву» помогают болгарские ребятаБлокирующий новосибирского «Локомотива» Артем Смоляр рассказал о подготовке команды к новому сезону.Валентин Голубев: Было приятно пообщаться с детьми и чему-то их научитьЛиберо новосибирского «Локомотива» Валентин Голубев поделился впечатлениями от участия в спортивном празднике для детей, который прошел в Центре социальной поддержки молодежи и юношества им. Константина Заслонова.«Локомотив» сыграет с победителем пары «Младость» - «Любляна» в 3-м раунде ЛЧБронзовый призер чемпионата России новосибирский «Локомотив» сыграет с победителем пары «Младость» (Босния и Герцеговина) и «Любляна» (Словения) в третьем раунде Лиги чемпионов.Блокирующий Смоляр подписал контракт с новосибирским «Локомотивом»Центральный блокирующий Артем Смоляр подписал контракт с новосибирским «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.
Теннис
Мария Шарапова: Было очень сложно как физически, так и психологически
Футбол
Эдер: Постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»
Футбол
Защитник «Ростова» Мевля попал в сферу интересов «Зенита»
Теннис
Касаткина победила Ванг Кианг на старте US Open
все новости
Нефтяник
Нефтяниккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика