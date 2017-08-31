Александр Павлович: «Динамо» нужно поверить в свои силы

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал поражение в матче со «Слованом» (2:4).



«Очень расстроены. Играли здорово два периода, в третьем подвели удаления, пропустили два гола в меньшинстве, еще один в пустые. Мало играть хорошо, надо терпеть, играть все 60 минут, это самое главное. Надо собраться, поверить в свои силы и возможности.

Объяснений того, что случилось в третьем периоде, никаких быть не может. Перестали играть в ту игру, которую показывали два периода, «Слован» это почувствовал, немного добавил, где-то им повезло, что забили, на этой волне они выиграли.

Посмотрим видео, поговорим с ребятами. Какой бы сегодня плохой или хороший матч ни был, нам нужно собрать силы в кулак и идти дальше», — цитирует Павловича официальный сайт «Динамо».