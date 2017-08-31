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Александр Павлович: «Динамо» нужно поверить в свои силы

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал поражение в матче со «Слованом» (2:4). 

«Очень расстроены. Играли здорово два периода, в третьем подвели удаления, пропустили два гола в меньшинстве, еще один в пустые. Мало играть хорошо, надо терпеть, играть все 60 минут, это самое главное. Надо собраться, поверить в свои силы и возможности.

Объяснений того, что случилось в третьем периоде, никаких быть не может. Перестали играть в ту игру, которую показывали два периода, «Слован» это почувствовал, немного добавил, где-то им повезло, что забили, на этой волне они выиграли.

Посмотрим видео, поговорим с ребятами. Какой бы сегодня плохой или хороший матч ни был, нам нужно собрать силы в кулак и идти дальше», — цитирует Павловича официальный сайт «Динамо».

Матч

Слован - Динамо Мн - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы:

Павлович (Матерухин), 13:15 (0:1). Геноуэй (Смоленак), 19:59 (1:1 - мен.). Ковыршин (Шарангович), 31:30 (1:2 - бол.). Месарош (Геноуэй, Ржепик), 46:09 (2:2 - бол.). Ржепик (Месарош, Геноуэй), 53:38 (3:2 - бол.). Смоленак 58:38 (4:2).

Место и дата

30 августа 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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