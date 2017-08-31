Юрий Семин: В Австрии много кислорода, это полезно для игроков

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о работе на сборах команды в Австрии.



«Сборы необходимы для двух групп игроков: у тех, кто провел мало матчей, будет совершенно другая работа в этот цикл. У них будут более объемные тренировки, чем у тех, кто сыграл большое количество матчей – Фернандеш и Денисов, им нужна в большей степени восстанавливающая работа, а именно работа на силу, бассейн, футбол – все в комплексе.



У нас есть время, чтобы подготовить всю команду перед очень сложным циклом, который будет включать в себя чемпионат, Кубок, Лигу Европы – это очень много игр.



Чтобы производить ротацию игроков, нужно, чтобы все были в примерно одинаковой форме. Тут прекрасное место в горах, где много кислорода – это полезно для всех. Я практиковал такие сборы очень часто. Мы хотим, чтобы все были хорошо подготовлены.



Приедет Эдер? Да. Еще один важный момент: мы перед Лигой Европы сыграем один международный матч, в котором посмотрим на футболистов, которые мало выступали, способны ли они нормально заменить тех, кто играл много», - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».