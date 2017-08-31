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Радамель Фалькао: Было бы чудесно поехать в Россию

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао отметил, что его команда близка к завоеванию путевки на чемпионат мира-2018 в России.

«Было бы чудесно поехать туда. Я столько лет боролся и трудился для этого… Мы очень близки к цели. Место нашей сборной в турнирной таблице таково, что при хороших результатах в двух ближайших матчах мы окажемся очень близки к поездке в Россию.

Я очень надеюсь на осуществление своей мечты – выступить в составе национальной сборной на ЧМ», – цитирует Фалькао официальный сайт ФИФА.

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