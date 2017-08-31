Антон Шунин: Буду биться за место в сборной России

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

«Конечно, не мог представить, что сыграю против сборной России, но это интересно. Такое у нас вообще в первый раз, насколько я знаю, чтобы клуб играл со сборной. Нужно подчеркнуть, что это товарищеский матч пусть и с экспериментальным составом сборной России, но в этой команде тренируются и готовятся хорошие футболисты. У них свои задачи, а мы должны проверить себя перед предстоящими непростыми матчами в чемпионате России.

Я уже был в сборной, играл за нее. И я знаю, какие эмоции испытывает каждый футболист, когда получает вызов. Со своей стороны буду делать все, чтобы снова попасть в сборную. Сейчас нас ждёт хороший матч, и я уверен, что Станислав Саламович будет смотреть не только на игроков сборной, но и на соперника. Что же касается Панченко, то, конечно, жаль, что он будет играть против нас.

Да, мы общались с ним. Он нам пожелал хороших выходных, а мы, в свой черед, сказали ему, что не дай бог ты нам забьешь. Кирилл будет играть против своей же команды, и это ещё более необычно.

Что касается меня, в любом случае я надеюсь на вызов, буду прилагать все усилия и биться за место в сборной. Тем более что чемпионат мира будет проходить у нас в стране, и это еще больше подстегивает», — цитирует Шунина «Российская газета».

Напомним, товарищеский матч между сборной России и «Динамо» состоится 3 сентября, начало в 17:30 по Москве.