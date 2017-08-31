Гарбинье Мугуруса: Первая ракетка мира? Я думаю о победах, а не о рейтинге

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над Дуань Ин-Ин из Китая (6:4, 6:0) во втором круге US Open.

– Первый сет получился равным, – приводит слова Мугурусы официальный сайт US Open. – Мне потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться. У нее были очень мощные удары. Она очень высокая и бьет очень сильно. Мне нужно было почувствовать ее удары.

Я рада, что перевернула игру. В первом сете все решили всего несколько розыгрышей, все могло повернуться в любую сторону. В этот момент я поборолась, после чего заиграла лучше. Во втором сете я уже приспособилась к игре.

– Что вы чувствуете после выхода в третий круг?

– Чувство облегчения. Пять лет, а может три года – не знаю точно – я останавливалась на этой стадии. И я совсем не понимала, почему так происходит. Довольна, что в этот раз я сделала, по крайней мере, один шаг вперед. Хочу пройти как можно дальше. Это забавно, но я рада.

– Вы выиграли Уимблдон, выиграли в Канаде. В этом году вы можете стать первой ракеткой мира?

– Все, что я могу, – это выигрывать матчи. А рейтинг рано или поздно придет. Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы побеждать и проходить на турнирах как можно дальше, а не думать о рейтинге. Это самое главное, а после этого будем смотреть на рейтинг.

В третьем круге Мугуруса сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.