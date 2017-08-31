Владимир Алекно: «Зенит» тренируется вдевятером, у него есть алиби

Александр Волков: Со стороны показалось, что «Зенит» спокойно обыграл лучшую команду мира, но нам было непросто (видео)

Блокирующий петербургского «Зенита» Александр Волков поделился мнением о победе (3:0) над «Зенитом-Казань» в матче предварительного этапа Кубка России.