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Владимир Алекно: «Зенит» тренируется вдевятером, у него есть алиби

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выступления своей команды на предварительном этапе Кубка России.

«Сегодня, когда мы разговаривали, больше всего говорил про то, что у нас алиби. Игрового ритма нет, тренируемся вдевятером с тремя либеро. Связующий молодой, который первый год играет в Суперлиге. Молодые, новые игроки, взаимодействия никакого. Это все – алиби и лирика. Второе, если командных действий нет, мы не можем себе позволить сегодня не принимать, имея на задней линии Вербова, Леона и Пантелеймоненко. Не имеем права не подавать и совершать большое количество ошибок. Хочу больше от них индивидуальной работы сейчас, а потом командной – это же закономерно», — цитирует Алекно официальный сайт ВФВ.

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