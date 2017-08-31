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«Спартак» объявил о подписании Педро Роши

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» объявил на официальном сайте о подписании контракта с форвардом «Гремио» Педро Рошей. Контракт 22-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан на четыре года.

Роша выступает за «Гремио» с 2014 года и в 127 матчах забил 32 гола. В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причем в первой финальной игре с «Атлетико Минейро» сделал дубль.

В последнее время Роша выступал на позиции левого атакующего полузащитника, хотя у него есть опыт игры в роли центрального нападающего. Роша является одним из лидеров «Гремио» по количеству голевых передач. Форвард «Спартака» прибудет в Москву 4 сентября.

Роша стал третьим новичком красно-белых в летнее трансферное окно после Марко Петковича и Марио Пашалича.

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