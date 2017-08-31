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Виталий Носов: Сборная России может выиграть медали на Евробаскете

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший центровой Виталий Носов выразил мнение, что у сборной России есть шанс добиться успеха на Евробаскете-2017.

«Это самый сильный состав сборной России с 2012 года. В команде очень хорошая атмосфера, все хотят играть и находятся в оптимальном спортивном возрасте. Возможно, в следующем году такую сборную будет уже не собрать: кто-то откажется, у кого-то будет травма, у кого-то семейные обстоятельства… Да, у нас нет звезд уровня Кириленко, Холдена и Хряпы. Пока нет и побед над сильными соперниками, но я не могу сказать, что наша сборная провалит этот Евробаскет. Думаю, что у нее есть шанс выиграть что-то серьезное. Насколько он велик, я не берусь прогнозировать. Надо верить в ребят.

У нас очень серьезная группа, шансы на выход из нее – 50 на 50. Силу сербов обсуждать даже не стоит, и без Теодосича это одна из самых сильных сборных турнира. Турки играют у себя дома, где им будет обеспечена колоссальная поддержка. У Латвии очень приличный состав во главе со звездой НБА Порзингисом. У Бельгии и Великобритании тоже есть сильные игроки. Мир изменился, сейчас все научились играть в баскетбол, слабых команд на Евробаскете нет. На ЧМ-1992 был всего один представитель НБА, сейчас их около 50. Поэтому все зависит от конкретного дня, состояния игроков, удачи. Повторюсь, мы можем не выйти из группы, а можем вернуться из Стамбула с медалями», – приводят слова Носова «Известия».

Напомним, сборная России стартует на Евробаскете матчем против команды Турции 1 сентября. 

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