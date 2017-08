Салливан Баррера: Мы ведем переговоры о бое с Сергеем Ковалевым. Надеюсь, они завершатся успешно

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера хотел бы провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Сейчас мне нужны поединки только с самыми сильными противниками. Больше всего хотелось бы сразиться с Ковалевым. И наши команды сейчас ведут активные переговоры. Надеюсь, они завершатся успешно.

Я полностью доверяю Луису Молине, моему менеджеру, и верю, что в ближайшие месяцы заполучу по-настоящему большой поединок. Я буду готов как к Ковалеву, так и к Адонису Стивенсону (многолетнему чемпиону мира по версии WBC - прим. ред.).

Надеюсь, мой поединок с Ковалевым состоится в ноябре на арене «Мэдисон Сквер Гарден», в Нью-Йорке, - заявил Баррера.

