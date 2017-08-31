Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Салливан Баррера: Мы ведем переговоры о бое с Сергеем Ковалевым. Надеюсь, они завершатся успешно

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера хотел бы провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым. 

- Сейчас мне нужны поединки только с самыми сильными противниками. Больше всего хотелось бы сразиться с Ковалевым. И наши команды сейчас ведут активные переговоры. Надеюсь, они завершатся успешно. 

Я полностью доверяю Луису Молине, моему менеджеру, и верю, что в ближайшие месяцы заполучу по-настоящему большой поединок. Я буду готов как к Ковалеву, так и к Адонису Стивенсону (многолетнему чемпиону мира по версии WBC - прим. ред.).

Надеюсь, мой поединок с Ковалевым состоится в ноябре на арене «Мэдисон Сквер Гарден», в Нью-Йорке, - заявил Баррера. 

Напомним, в своем последнем поединке Салливан Баррера уверенно победил американца Джо Смита по очкам.

А Ковалев досрочно уступил Андре Уорду в поединке за титулы WBA, WBO и IBF. После этого Сергей заявил о том, что он всерьез рассматривает возможность завершения спортивной карьеры.

Отметим, что единственное в профессиональной карьере поражение Баррера потерпел от Уорда весной 2016 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдуард Трояновский: Ковалеву не стоит завершать карьеруЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Троясновский прокомментировал возможное завершение карьеры Сергея Ковалева.«Мне не до бокса». Сергей Ковалев завершает карьеру?«Мне не до бокса». Сергей Ковалев завершает карьеру?«Советский спорт» – о сенсационном заявлении бывшего чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.Сергей Ковалев: Я подумываю о завершении карьерыБывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своем будущем.Салливан Баррера: Я изобью Ковалева так, что он завершит спортивную карьеру (фото)Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера выступил с провокационным заявлением в адрес экс-чемпиона мира по трем версиям Сергея Ковалева.Евгений Шведенко: Гвоздик скоро встанет на один уровень с КовалевымЕвгений Шведенко: Гвоздик скоро встанет на один уровень с КовалевымРоссийский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко рассказал о работе с украинцем Александром Гвоздиком.
Футбол
Георгий Черданцев: Рейнгольд человек пожилой, но должен извиниться
Футбол
«Спартак» объявил о подписании Педро Роши
Футбол
Антон Шунин: Буду биться за место в сборной России
Футбол
Юрий Семин: В Австрии много кислорода, это полезно для игроков
все новости
Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсонвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Салливан Баррера
Салливан Барреравсе новости