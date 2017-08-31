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Георгий Черданцев: Рейнгольд человек пожилой, но должен извиниться

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев не оставил без внимания критику бывшего форварда московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.

Напомним, ранее ветеран красно-белых раскритиковал Черданцева за то, что тот якобы не увидел нарушения правил в матче ЦСКА – «Ахмат», хотя, матч 8-го тура комментировали Михаил Моссаковский и Денис Казанский.

«Рейнгольд человек пожилой, но должен извиниться. Я не комментировал тот матч, а в «После футбола» нарушение было показано крупным планом.

Более того, у меня в программе главный тренер сборной сказал, что мяч вышел! Валерий Леонидович, что с вами? Эфир 8-16 21 августа смотрели?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

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