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Захар Пашутин: На Евробаскете Швед раскроется в полной мере

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший центровой Захар Пашутин поделился ожиданиями от выступления защитника сборной России Алексея Шведа на Евробаскете.

«Соперники будут очень плотно опекать Шведа, ставить против него своих лучших защищающихся игроков. Леша уже проходил это в прошедшем сезоне в «Химках» и готов к такой роли. Он практически всегда правильно оценивает ситуацию, отдает хорошие передачи и видит, когда его партнер находится в более выгодной позиции. Тут проблем никаких не возникнет. К тому же, мне кажется, Швед приберег силы к Евробаскету и именно там покажет все свои самые сильные стороны. Также отмечу Мозгова и Воронцевича. От их игры очень сильно зависит итоговый результат на турнире», – цитируют Пашутина «Известия».

Напомним, сборная России стартует на Евробаскете матчем против команды Турции 1 сентября.  

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