Валерий Рейнгольд: Черданцев обиделся? Это его проблемы

После того как Валерий Рейнгольд обвинил в судейских проблемах комментатора Георгия Черданцева, наш коллега потребовал от эксперта извинений:

Рейнгольд человек пожилой, но должен извиниться. Я не комментировал тот матч, а в После футбола нарушение было показано крупным планом. https://t.co/Z9tO4TsMgb — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 31 августа 2017 г.

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил «Советскому спорту», что не будет извиняться перед телекомментатором:

- Черданцев обиделся? Это его проблемы, я его не оскорблял. Он человек, пропагандирующий футбол, и в том эпизоде в матче ЦСКА с «Ахматом» я ожидал от него критики судейства. А кто должен это делать? Он за это деньги получает. Если он служит хозяину своему как собачка, то это другое дело.

Мне его обиды не нужны, мне нужно чтобы в футболе был порядок и честность.

Что касается каких-либо извинений, то об этом и речи быть не может, пусть он передо мной извиниться, за то, что не разбирается в футболе. Это мое личное, за что я должен извиняться? Если он городит ерунду, это его право, а я буду писать и говорить об этом.

«Советский спорт» связался с Георгием Черданцевым, и в ближайшее время мы опубликуем его реакцию.