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Захар Пашутин: Надеюсь тренерский штаб сборной России приготовил сюрпризы соперникам

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший центровой Захар Пашутин отметил важную роль работы скаутов сборной России. 

«Мне кажется, что в товарищеских играх Базаревич показывает не все комбинации и защитные сочетания, которые он будет использовать на Евробаскете. Если бы он открыл их сейчас, то все бы были к этому готовы. Надеюсь, у тренерского штаба есть сюрпризы для соперников. Наши скауты в свою очередь должны детально изучить пять сборных, с которыми мы встретимся на групповом этапе, найти их слабые и сильные стороны. Скаутинг в современном баскетболе играет очень важную роль», – приводят слова Пашутина «Известия».

Напомним, сборная России сыграет первый матч на Евробаскете против команды Турции 1 сентября.

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