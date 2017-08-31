Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Исландия- : -Греция
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва- : -Грузия
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Вардар» подписал контракт с Максимовым (фото)

Источник:  ФК «Вардар»Комментарии

Нападающий Максим Максимов подписал контракт с македонским «Вардаром», сообщает официальный сайт клуба.

21-летний россиянин подписал контракт на три года.

Источник: ФК «Вардар»
Источник: ФК «Вардар»

Легенда Испании, клуб русского и «голые» фото. Главное о группе «Зенита» в ЛЕ

Напомним, Максимов в 2017 году выступал за литовский «Тракай». В отборочных раундах Лиги Европы-2017/18 форвард забил семь мячей в шести матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

«Вардар» в групповом этапе Лиги Европы встретится с «Зенитом», «Сосьедадом» и «Русенборгом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «ПСЖ» Орье перешел в «Тоттенхэм»Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», защитник «ПСЖ» Серж Орье продолжит карьеру в АПЛ.Окслейд-Чемберлен стал игроком «Ливерпуля»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».«Ростов» объявил об аренде Эззатолахи в «Амкар»«Ростов» на своем официальном сайте объявил о том, что полузащитник Саид Эзатолахи перешел в «Амкар».Максим Максимов: В «Вардаре» несколько игроков говорят на русском, это поможет мне адаптироватьсяНападающий «Вардара» Максим Максимов поделился впечатлениями от перехода в македонский клуб.«Амкар» объявил о переходе голкипера «Анжи»Как сообщает пресс-служба «Амкара», молодежный состав команды пополнил российский вратарь Егор Седов.
Футбол
«Ростов» объявил об аренде Эззатолахи в «Амкар»
Фигурное катание
Виталий Мутко: Мы всегда поддержим Липницкую и Сотникову
Футбол
Владимир Ильин: Мог оказаться в «Зените», но не срослось
Футбол
Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»
все новости
Вардар
Вардаркалендарьстатистика
чемпионат македонии по футболу
чемпионат македонии по футболу
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы