Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Вардар» подписал контракт с Максимовым (фото)

Нападающий Максим Максимов подписал контракт с македонским «Вардаром», сообщает официальный сайт клуба.

21-летний россиянин подписал контракт на три года.

Источник: ФК «Вардар»

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Напомним, Максимов в 2017 году выступал за литовский «Тракай». В отборочных раундах Лиги Европы-2017/18 форвард забил семь мячей в шести матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

«Вардар» в групповом этапе Лиги Европы встретится с «Зенитом», «Сосьедадом» и «Русенборгом».