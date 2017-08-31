Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Вардар» подписал контракт с Максимовым (фото)
Источник: ФК «Вардар»Комментарии
Нападающий Максим Максимов подписал контракт с македонским «Вардаром», сообщает официальный сайт клуба.
21-летний россиянин подписал контракт на три года.
Источник: ФК «Вардар»
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Напомним, Максимов в 2017 году выступал за литовский «Тракай». В отборочных раундах Лиги Европы-2017/18 форвард забил семь мячей в шести матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.
«Вардар» в групповом этапе Лиги Европы встретится с «Зенитом», «Сосьедадом» и «Русенборгом».
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