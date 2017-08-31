«Амкар» объявил о переходе голкипера «Анжи»
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Амкара», молодежный состав команды пополнил российский вратарь Егор Седов.
Отмечается, что голкипер перешел в пермский клуб из «Анжи»-М.
«Вратарю 18 лет, его рост 194 см, вес – 90 кг. В нашей команде Седов будет выступать под номером 99», – говорится в сообщении клуба.
Седов – вратарь молодёжки «Амкара»https://t.co/7nzH9crwB4 pic.twitter.com/glZDc6Glp2— FC Amkar (@fc_amkar) 31 августа 2017 г.
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