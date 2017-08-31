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«Амкар» объявил о переходе голкипера «Анжи»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Амкара», молодежный состав команды пополнил российский вратарь Егор Седов. 

Отмечается, что голкипер перешел в пермский клуб из «Анжи»-М. 

«Вратарю 18 лет, его рост 194 см, вес – 90 кг. В нашей команде Седов будет выступать под номером 99», – говорится в сообщении клуба.

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