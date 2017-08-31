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ВИДЕО ДНЯ: Месси сделал фото с мальчиком, которого пытался не пропустить охранник

Источник:  RT на русскомКомментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал совместное фото с мальчиком, которого к нему не подпускал охранник.

Как сообщает RT, Месси заметил, что служба безопасности не пускает к нему маленького фаната, и попросил охранников пропустить мальчика.

Аргентинец обнял болельщика и сделал с ним совместное фото.

Напомним, матч между сборными Уругвая и Аргентины состоится 1 сентября.

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