ВИДЕО ДНЯ: Месси сделал фото с мальчиком, которого пытался не пропустить охранник
Источник: RT на русскомКомментарии
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал совместное фото с мальчиком, которого к нему не подпускал охранник.
Как сообщает RT, Месси заметил, что служба безопасности не пускает к нему маленького фаната, и попросил охранников пропустить мальчика.
Аргентинец обнял болельщика и сделал с ним совместное фото.
Que Messi te llame para cumplir tu sueño NO TIENE PRECIO. pic.twitter.com/nasUlBTAXv— Lucho (@luchogarzo) 30 августа 2017 г.
Напомним, матч между сборными Уругвая и Аргентины состоится 1 сентября.
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