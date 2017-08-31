В Англии утверждают, что «Спартак» интересуется защитником «Манчестер Сити»

Защитник сборной Франции Эльяким Мангала может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Sky Sports, к игроку проявляет интерес московский «Спартак», «Сток Сити», а также миланский «Интер». Напомним, минувший сезон футболист провел в «Валенсии».

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола не рассчитывает на защитника и готов отпустить его в другую команду.

Добавим, что трансферный лист француза оценивается в 15 млн евро.