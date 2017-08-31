Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Англии утверждают, что «Спартак» интересуется защитником «Манчестер Сити»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Защитник сборной Франции Эльяким Мангала может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Sky Sports, к игроку проявляет интерес московский «Спартак», «Сток Сити», а также миланский «Интер». Напомним, минувший сезон футболист провел в «Валенсии».

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола не рассчитывает на защитника и готов отпустить его в другую команду.

Добавим, что трансферный лист француза оценивается в 15 млн евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»Нападающий «Спартак» Зе Луиш в следующем сезоне может стать игроком «Депортиво».«Амкар» арендует Эззатоллахи у «Ростова»Полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи продолжит карьеру в «Амкаре» на правах аренды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с переговорным процессом.«Меня расстроила эта история». Фергюсон – о ситуации Коутинью и выступлении «МЮ»«Меня расстроила эта история». Фергюсон – о ситуации Коутинью и выступлении «МЮ»Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон высказался о ситуации Филиппе Коутиньо.«Спартак» объявил о подписании Педро Роши«Спартак» объявил на официальном сайте о подписании контракта с форвардом «Гремио» Педро Рошей. Контракт 22-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан на четыре года.От «Зенита» сбежал игрок, а «Спартак» наконец-то оформил первый трансферОт «Зенита» сбежал игрок, а «Спартак» наконец-то оформил первый трансферВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Георгий Черданцев: Рейнгольд человек пожилой, но должен извиниться
Футбол
«Спартак» объявил о подписании Педро Роши
Футбол
Антон Шунин: Буду биться за место в сборной России
Футбол
Юрий Семин: В Австрии много кислорода, это полезно для игроков
все новости
Сток Сити
Сток Ситикалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Элиаким Мангаля
Элиаким Мангалявсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы