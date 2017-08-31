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Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Нападающий «Спартак» Зе Луиш в следующем сезоне может стать игроком «Депортиво».

Как сообщает «Газета.Ру« со ссылкой на Futbolistos, галисийцы рассчитывают видеть Зе Луиша в своих рядах в том случае, если не получится заключить контракт с нападающим лондонского «Арсенала» Лукасом Пересом.

В текущем сезоне РФПЛ Зе Луиш принял участие в шести матчах и забил один гол. 

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