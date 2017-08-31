Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»

Нападающий «Спартак» Зе Луиш в следующем сезоне может стать игроком «Депортиво».

Как сообщает «Газета.Ру« со ссылкой на Futbolistos, галисийцы рассчитывают видеть Зе Луиша в своих рядах в том случае, если не получится заключить контракт с нападающим лондонского «Арсенала» Лукасом Пересом.

В текущем сезоне РФПЛ Зе Луиш принял участие в шести матчах и забил один гол.