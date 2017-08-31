Максим Максимов: В «Вардаре» несколько игроков говорят на русском, это поможет мне адаптироваться

Нападающий «Вардара» Максим Максимов поделился впечатлениями от перехода в македонский клуб.

- Для меня это новый вызов, отличный от прошлого. В «Вардаре» у меня есть хорошая возможность показать свои качества и амбиции. Я хочу продолжить показывать хороший футбол и забивать голы, которые принесут успех команде. Несколько игроков говорят на русском, и я считаю, что это поможет мне адаптироваться к новому клубу. В каждой тренировке и игре буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие, - приводит слова Максимова официальный сайт «Вардара».

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Напомним, 31 августа Максимов подписал трехлетнее соглашение с «Вардаром».

В 2017 году 21-летний россиянин выступал за литовский «Тракай». В отборочных раундах Лиги Европы-2017/18 форвард забил семь мячей в шести матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

«Вардар» в групповом этапе Лиги Европы встретится с «Зенитом», «Сосьедадом» и «Русенборгом».