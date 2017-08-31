Владимир Ильин: Мог оказаться в «Зените», но не срослось

Нападающий «Урала» и сборной России Владимир Ильин, находящийся на сборе с национальной командой, рассказал о лидерстве «Зенита» в РФПЛ.



- Кто произвел самое сильное впечатление в сезоне? «Зенит». Сами играют и другим дают. Было интересно.



- Правда, что могли оказаться в «Зените»?

- Какие-то движения были со стороны питерцев, но что-то не срослось.