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Владимир Ильин: Мог оказаться в «Зените», но не срослось

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Урала» и сборной России Владимир Ильин, находящийся на сборе с национальной командой, рассказал о лидерстве «Зенита» в РФПЛ.

- Кто произвел самое сильное впечатление в сезоне? «Зенит». Сами играют и другим дают. Было интересно.

- Правда, что могли оказаться в «Зените»?
- Какие-то движения были со стороны питерцев, но что-то не срослось.

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