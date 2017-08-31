Виталий Мутко: Мы всегда поддержим Липницкую и Сотникову

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о будущем олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой.

«Всегда сожалеешь, когда такие выдающиеся спортсменки, яркие личности уходят из большого спорта. Надеюсь, что они останутся в спорте и все будет нормально.

Им огромное спасибо, любое решение, которое они принимают, надо уважать и поддерживать. Во всяком случае я их уважаю и буду поддерживать. Если есть необходимость любой поддержки, мы ее всегда окажем, это наши олимпийские чемпионки», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, ранее стало известно, что Липницкая решила завершить карьеру, а Сотникова пропустит предстоящий олимпийский сезон.