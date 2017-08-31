Виталий Мутко: Мы всегда поддержим Липницкую и Сотникову
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер
правительства России Виталий Мутко высказался о будущем олимпийских чемпионок
Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой.
«Всегда сожалеешь, когда такие выдающиеся спортсменки, яркие личности уходят из большого спорта. Надеюсь, что они останутся в спорте и все будет нормально.
Им огромное спасибо, любое решение, которое они принимают, надо уважать и поддерживать. Во всяком случае я их уважаю и буду поддерживать. Если есть необходимость любой поддержки, мы ее всегда окажем, это наши олимпийские чемпионки», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
Напомним, ранее стало известно, что Липницкая решила завершить карьеру, а Сотникова пропустит предстоящий олимпийский сезон.
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