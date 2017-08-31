«Арсенал» нашел замену Санчесу в «ПСЖ»

Как сообщает немецкое издание Sport Bild, хавбек «ПСЖ» Юлиан Дракслер может перебраться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, на игрока сборной Германии вышли представители лондонского «Арсенала». Отмечается, что хавбек получил щедрое предложение от «пушкарей», поскольку Арсен Венгер хочет заменить молодым футболистом нападающего Алексиса Санчеса.

По информации СМИ, последний близок к переходу в «Манчестер Сити» за 70 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Дракслера, поскольку этим летом команду пополнил капитан сборной Бразилии Неймар.

Добавим, что «Арсенал» пытался пригласить немца до его переезда в Париж.

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