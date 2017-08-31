Сергей Фурсенко: «Зенит» работает над трансфером Мевли
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном трансфере защитника «Ростова» Михи Мевли.
- Не знаю, насколько завершены процедуры по трансферу Мевли, но в этом направлении мы работаем, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».
Напомним, в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к Мевле. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.
В сезоне-20117/18 27-летний словенец провел 8 матчей в чемпионате России и забил один гол.
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