Сергей Фурсенко: «Зенит» работает над трансфером Мевли

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном трансфере защитника «Ростова» Михи Мевли.

- Не знаю, насколько завершены процедуры по трансферу Мевли, но в этом направлении мы работаем, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к Мевле. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.

В сезоне-20117/18 27-летний словенец провел 8 матчей в чемпионате России и забил один гол.