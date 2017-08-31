Липинец может в ноябре провести бой за вакантный титул IBF

Российский боксер Сергей Липинец может провести бой против Акихиро Кондо из Японии за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Бой может состояться в ноябре в Нью-Йорке, сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

«Сегодня команда Кроуфорда отказалась от титула IBF. Мы ведем переговоры с боксером из Японии Кондо, который занимает следующую позицию в рейтинге. Надеемся, что бой состоится в Нью-Йорке в ноябре», – приводит ТАСС слова Вайсфельда.

В активе Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. На счету Липинца 12 побед (десять нокаутом) и ни одного поражения.

Титулом IBF ранее владел американец Теренс Кроуфорд, который победил намибийца Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира.