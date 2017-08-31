Липинец может в ноябре провести бой за вакантный титул IBF
Источник: ТАССКомментарии
Российский боксер
Сергей Липинец может провести бой против Акихиро Кондо из Японии за вакантный
титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Бой может
состояться в ноябре в Нью-Йорке, сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.
«Сегодня команда Кроуфорда отказалась от титула IBF. Мы ведем переговоры с боксером из Японии Кондо, который занимает следующую позицию в рейтинге. Надеемся, что бой состоится в Нью-Йорке в ноябре», – приводит ТАСС слова Вайсфельда.
В активе Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. На счету Липинца 12 побед (десять нокаутом) и ни одного поражения.
Титулом IBF ранее владел американец Теренс Кроуфорд, который победил намибийца Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира.
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