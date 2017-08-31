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Сергей Фурсенко: Дзюба должен доказать, что он лучший, и будет играть

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о ситуации российского форварда Артема Дзюбы, который после смены тренерского штаба потерял место в основе.

Напомним, этим летом команду из Санкт-Петербурга возглавил итальянский специалист Роберто Манчини.

«Согласен с Мутко, что игровая практика должна быть, вместе с этим необходимо, чтобы игроки были конкурентоспособны, чтобы играли на уровне мировых стандартов. Дзюба должен постараться на тренировках, должен доказать, что он лучший, и он будет играть.

Об интересе к нему из бундеслиги информации у меня нет, ничего об этом не знаю. Дзюба – игрок футбольного клуба «Зенит», я это уже сказал сто пятьдесят раз», – цитирует Фурсенко агентство «Р-Спорт».

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