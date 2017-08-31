Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Исландия- : -Греция
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва- : -Грузия
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марио Фернандес: Дважды над решением выступать за сборную России не думал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес - о выборе между сборными Бразилии и России.

- Многие вас считают железным игроком стартового состава сборной России. Согласны?
- Я буду работать на пределе. Но не сказал бы, что уже сейчас я железно игрок стартового состава. Я не лучше, чем кто либо другой. Буду стараться, а решать тренеру.

- По своему уровню вы могли бы заиграть и в сборной Бразилии. Не боитесь, что пожалеете о своем выборе?
- Скажу так: Россия - великая сборная. Когда мне предоставился шанс принять гражданство России, чтобы защищать цвета национальной команды, дважды не думал. Согласился сразу. Рад и горд, что меня позвали в такую сборную. Никакого отчаяния нет. Наоборот, счастье.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: Рейнгольд был неточен в фактахГеоргий Черданцев: Рейнгольд был неточен в фактахКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал критические высказывания в свой адрес Валерия Рейнгольда.Дмитрий Стоцкий: Интерес ЦСКА? Я игрок «Уфы», у меня контрактПолузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий - об интересе ЦСКА.Георгий Черданцев: Рейнгольд человек пожилой, но должен извинитьсяКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев не оставил без внимания критику бывшего форварда московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.Антон Шунин: Буду биться за место в сборной РоссииВратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Футбол
«Ростов» объявил об аренде Эззатолахи в «Амкар»
Фигурное катание
Виталий Мутко: Мы всегда поддержим Липницкую и Сотникову
Футбол
Владимир Ильин: Мог оказаться в «Зените», но не срослось
Футбол
Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости