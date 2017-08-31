Марио Фернандес: Дважды над решением выступать за сборную России не думал
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник
ЦСКА и сборной России Марио Фернандес
- о выборе между сборными Бразилии и
России.
- Многие вас считают железным
игроком стартового состава сборной
России. Согласны?
- Я буду работать на пределе. Но не сказал бы, что уже сейчас я железно игрок стартового состава. Я не лучше, чем кто либо другой. Буду стараться, а решать тренеру.
-
По своему уровню вы могли бы заиграть
и в сборной Бразилии. Не боитесь, что
пожалеете о своем выборе?
- Скажу так: Россия - великая сборная. Когда мне предоставился шанс принять гражданство России, чтобы защищать цвета национальной команды, дважды не думал. Согласился сразу. Рад и горд, что меня позвали в такую сборную. Никакого отчаяния нет. Наоборот, счастье.
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