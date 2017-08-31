Дмитрий Стоцкий: Интерес ЦСКА? Я игрок «Уфы», у меня контракт

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий – об интересе ЦСКА.

– Летом сообщалось, что вами интересовался ЦСКА. Правда?

– Узнаю эти новости, как и вы, из интернета. Я игрок «Уфы», у меня долгосрочный контракт.

– Какие впечатления от первых дней сборов?

– Рад, что оказался здесь. Это интересный опыт. Посмотрел, что такое сборная страны. Теперь хочется еще больше прибавлять, расти как футболист.

– На какой позиции вас видит Черчесов? Вы игрок универсальный.

– Пробовался и на фланге, и ближе к центру. Больше люблю играть на фланге. На левом или правом? Без разницы. Слева легче смещаться в центр, а справа – подавать.