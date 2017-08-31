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Дмитрий Стоцкий: Интерес ЦСКА? Я игрок «Уфы», у меня контракт

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий – об интересе ЦСКА.

– Летом сообщалось, что вами интересовался ЦСКА. Правда?
– Узнаю эти новости, как и вы, из интернета. Я игрок «Уфы», у меня долгосрочный контракт.

– Какие впечатления от первых дней сборов?
– Рад, что оказался здесь. Это интересный опыт. Посмотрел, что такое сборная страны. Теперь хочется еще больше прибавлять, расти как футболист.

– На какой позиции вас видит Черчесов? Вы игрок универсальный.
– Пробовался и на фланге, и ближе к центру. Больше люблю играть на фланге. На левом или правом? Без разницы. Слева легче смещаться в центр, а справа – подавать.

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