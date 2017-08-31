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«Зенит» сделал запрос по трансферу Уилшера

Источник:  Daily StarКомментарии

«Арсенал» получил от «Зенита» запрос о трансфере полузащитника Джека Уилшера, сообщает Daily Star.

25-летний британец выступает за «Арсенал» с 2008 года. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Борнмуте» и сделал три голевые передачи в 27 матчах.

Также на Уилшера претендует испанский «Бетис». При этом сам полузащитник рассчитывает остаться в премьер-лиге и надеется до закрытия трансферного окна получить предложение из «Вест Хэма», который проявлял к нему интерес. Всего в 159 матчах за «Арсенал» он забил 12 голов.

Отметим, что Уилшер может стать 11-м новичком «Зенита». Ранее клуб подписал контракты с аргентинцами Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Эммануэлем Мамманой, Матиасом Краневиттером и Эмилиано Ригони, эквадорцем Кристианом Нобоа, а также российскими игроками Далером Кузяевом, Денисом Терентьевым, Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом.

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