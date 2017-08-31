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Молло получил предложение из Англии

Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший хавбек «Зенита» Йоан Молло, который накануне расторг контракт с питерским клубом, может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает L'Équipe, к 28-летнему игроку проявляет интерес «Фулхэм», выступающий во второй лиге страны.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Нант», источник уверяет, что этот вариант сорвался. 

Также сообщается, что Молло может перейти в азербайджанский «Карабах», который в этом году сыграет в Лиге чемпионов.

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