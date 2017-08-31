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Окслейд-Чемберлен стал игроком «Ливерпуля»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.

В прошедшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 42-х матчах, забил три гола и отдал десять результативных передач. 

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