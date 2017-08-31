Окслейд-Чемберлен стал игроком «Ливерпуля»
Источник: ФК «Ливерпуль»Комментарии
Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».
Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.
Looking the part, @Alex_OxChambo. 🔴 pic.twitter.com/6rh3RHHvZH— Liverpool FC (@LFC) 31 августа 2017 г.
В прошедшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 42-х матчах, забил три гола и отдал десять результативных передач.
Читайте также:
«Меня расстроила эта история». Фергюсон – о ситуации Коутинью и выступлении «МЮ»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически