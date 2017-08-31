Агент Яха: «Зенит» не сделал предложение, на которое «Заглембе» могло бы согласиться

Представитель футбольного агентства Павла Станишевски Петр Фальфус в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику «Заглембе» Ярославу Яху.

- В данный момент самый вероятный вариант в том, что Ярослав Ях останется в «Заглембе» и подпишет новый контракт.

Я не могу рассказать какие-либо детали. «Зенит» не сделал предложение, на которое «Заглембе» могло бы согласиться. Сейчас уже слишком поздно, ведь «Заглембе» нужно было бы купить кого-то на место Яха, но на это уже нет времени, - сказал Фальфус корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе петербургского клуба к Яху. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1 млн евро.

В сезоне-2017/18 23-летний защитник провел семь матчей в чемпионате Польши и забил один мяч.

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