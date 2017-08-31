EPICENTER по CS:GO пройдет в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге примет турнир EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive.



Групповой этап пройдет 23-26 октября, а плей-офф — 28-29 октября в спортивном комплексе «Юбилейный». Команды разыграют призовой фонд в 500 000 долларов.



Приглашения на чемпионат получили SK Gaming и Astralis. Позже организаторы назовут имена еще шести приглашенных команд.

Два слота в групповом этапе будут разыграны между победителями квалификаций, которые пройдут в СНГ, Европе, Китае и Америке.

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