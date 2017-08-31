Специалисты ищут возможность гидроизолировать кровлю стадиона «Санкт-Петербург»

«Метрострой» продолжает искать возможность обеспечить гидроизоляцию кровли стадиона «Санкт-Петербург».

- В данный момент происходит поиск решения на тему обеспечения гидроизоляции кровли стадиона в месте стыка рельса, по которому движется кровля в момент открытия или закрытия, и опорного кольца. Сложности обеспечения гидроизоляции данного стыка заключаются в том, что он не статичен. Во время движения крыши происходит естественный подъем пилона и изгиб ездовой фермы и, как говорят специалисты, «рельс дышит». Также на подвижность данного элемента кровли влияет температурный режим, - сообщили в пресс-службе «Метростроя» «РИА Новости».

Напомним, крыша стадиона на Крестовском острове неоднократно протекала во время матчей «Зенита» в июле и августе. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что светоотражающую пленку на крыше арены испортили птицы.

На «Санкт-Петербурге» пройдут матчи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.