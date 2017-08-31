Защитник «ПСЖ» Орье перешел в «Тоттенхэм»

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», защитник «ПСЖ» Серж Орье продолжит карьеру в АПЛ.

Отмечается, что игрок подписал контракт с лондонским клубом до лета 2022 года. В новой команде ивуарийский футболист будет выступать под 24-м номером. О сумме сделки не уточняется.

Ранее сообщалось, что Орье хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Также на него претендовал лондонский «Арсенал».

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