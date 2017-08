Защитник «ПСЖ» Орье перешел в «Тоттенхэм»

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», защитник «ПСЖ» Серж Орье продолжит карьеру в АПЛ.

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. ✍️ #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4