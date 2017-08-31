Медведев, Кузнецов, Южный и Донской примут участие в SpbOpen-2017

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Евгений Донской выступят на международном турнире SpbOpen-2017.

Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор турнира Александр Медведев. Также в квалификации сыграют Теймураз Габашвили и Алексей Ватутин.

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.