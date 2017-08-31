Виталий «v1lat» Волочай: zai и ppd собрали новую команду
Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай заявил, что Людвиг «zai» Уолберг и Питер «ppd» Дагер собрали новую команду.
Орфография и пунктуация автора сохранены.
«Новую команду, очевидно, они соберут (точнее собрали) вместе. И команда эта интересна многим игрокам, потому что:
а) Все забыли что Зай офигительно играет в оффлейне и на 4, просто в системе EG без выраженной пятерки он смотрелся не так круто.
б) Питер Дагер - гений драфта. Один из лучших капитанов мира. Вопрос только в исполнении, но на 5 позиции можно и похалтурить чуток.
В общем, команда уже перспективная, и скажу что к ним много кто хотел пойти, но они предлагали не многим.
Я пообещал менеджменту EG не сливать составы, того не буду этого делать до анонса, но как же я жду полный ростер новой команды PPD!»
Напомним, что Людвиг «zai» Уолберг и Питер «ppd» Дагер покинули Evil Geniuses 30 августа.
Источник