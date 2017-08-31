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СМИ: Экс-защитник «Ромы» стал игроком «Спартака»

Источник:  SquawkaКомментарии

Состав московского «Спартака» пополнил защитник «Аталанты» Рафаэль Толой. Об этом сообщает Squawka News.

О сумме трансфера, а также сроках соглашения бразильского игрока не уточняется. Ранее сообщалось, что за футболиста ведет борьбу «Краснодар», а в списке претендентов также числятся «Севилья» и «Шальке 04».

Напомним, защитник перебрался в итальянский клуб летом 2015 года из «Сан-Паулу» за 3,5 млн евро. В 2014 году футболист выступал за «Рому» на правах аренды.

Игрок оценивается в 7 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 31 августа 2017 года. 

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt уже внес футболиста в состав красно-белых.

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