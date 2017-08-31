Тсонга выступит на SpbOpen-2017

Генеральный директор SpbOpen-2017 Александр Медведев рассказал, что француз Жо-Уилфрид Тсонга получил вайлд-кард.

- Тсонга уступил на US Open, поэтому у него будет время подготовиться к нашему турниру, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.