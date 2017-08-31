Борис Михайлов: Канадская площадка в Хабаровске – подражание Владивостоку

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов – о переходе «Платинум Арены» на узкие площадки.

- Уверен, классной команде все равно, на какой площадке играть. Она везде победит. А когда нет очков и положительного результата, приходится что-то выдумывать. «Амуру» никак не удается пробиться в плей-офф, а его соседу «Адмиралу» – удается. Играя во Владивостоке на канадской коробке. Вот и решили в Хабаровске взять с соседей пример. Вдруг узкая площадка поможет…