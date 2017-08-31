Борис Михайлов: Уровень мастерства позволит Зарипову заиграть в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценивает перспективы Даниса Зарипов закрепиться в НХЛ.

- Мы же знаем, какую игру показывал Зарипов в «Магнитке». Это хоккей высшего уровня. Недаром Майк Кинэн считал эту тройку сильнейшей в Европе. Разве один из лучших в Европе нападающих не сможет подтвердить класс за океаном? Уровень мастерства позволит Зарипову заиграть в НХЛ. При правильной, конечно, подготовке и желании. Вспоминаю, как мой друг Хелмут Балдерис из Риги поехал за океан в 37 лет, когда в чемпионате Союза был уже на сходе. И сезон провел в «Миннесоте». Играл прилично, забивал. Про Зарипова же не скажешь, что его карьера близка к закату.