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«Амкар» и «Ростов» согласовали аренду Эзатолахи

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи продолжит карьеру на правах аренды в «Амкаре». Руководители клубов согласовали условия аренды 20-летнего иранского полузащитника.

Эзатолахи перешел в «Ростов» в 2016 году, а вторую часть сезона 2016/2017 провел на правах аренды в «Анжи». В нынешнем сезоне Эззатоллахи не сыграл за «Ростов» ни в одном матче.

Сейчас Эзатолахи находится в расположении сборной Ирана. Срок аренды рассчитан до конца сезона. В «Амкаре» Эзатолахи будет выступать под номером 66.

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