Спортивный директор «Амкара»: Надеюсь, мы поможем Эзатолахи подготовиться к ЧМ-2018

Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский прокомментировал подписание контракта с полузащитником Саидом Эзатолахи.

«Мы искали в опорную зону именно такого футболиста, каким является Саид – цепкого, неуступчивого в отборе, умеющего подключаться в атаку, – приводит слова Засульского официальный сайт «Амкара». – Саид – молодой, перспективный и мотивированный игрок, он находится в шаге от мечты любого футболиста – сыграть на чемпионате мира, куда уже попала его национальная сборная.

Надеюсь, наше сотрудничество будет взаимовыгодным – Эззатоллахи поможет клубу решить турнирные задачи, а мы поможем ему в подготовке к мундиалю. Его решение перейти в «Амкар» во многом и было обусловлено тем, что в нашей команде он сможет прогрессировать и играть на таком уровне, который позволит ему закрепиться в рядах своей сборной».

Напомним, Эзатолахи будет выступать в «Амкаре» на правах аренды.