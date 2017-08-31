Спортивный директор «Амкара»: Надеюсь, мы поможем Эзатолахи подготовиться к ЧМ-2018
Спортивный директор
«Амкара» Виктор Засульский прокомментировал подписание контракта с
полузащитником Саидом Эзатолахи.
«Мы искали в опорную зону именно такого футболиста, каким является Саид – цепкого, неуступчивого в отборе, умеющего подключаться в атаку, – приводит слова Засульского официальный сайт «Амкара». – Саид – молодой, перспективный и мотивированный игрок, он находится в шаге от мечты любого футболиста – сыграть на чемпионате мира, куда уже попала его национальная сборная.
Надеюсь, наше сотрудничество будет взаимовыгодным – Эззатоллахи поможет клубу решить турнирные задачи, а мы поможем ему в подготовке к мундиалю. Его решение перейти в «Амкар» во многом и было обусловлено тем, что в нашей команде он сможет прогрессировать и играть на таком уровне, который позволит ему закрепиться в рядах своей сборной».
Напомним, Эзатолахи будет выступать в «Амкаре» на правах аренды.